ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದುರುಪಯೋಗ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಅಂಕೋಲಾ: ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಜ್ಞ ಕೋ-ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಂಕೋಲಾ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಿನಾಶ ಅಶೋಕ ಶೇಟ್, 2025ರ ಅ.19ರಿಂದ 2026ರ ಫೆ.6ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹9,80,500 ಮೌಲ್ಯದ 208.800 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ/ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡದೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂದೇಕರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>