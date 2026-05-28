ರೈತರ ಸೆಳೆಯುವ ಹಸಿರು ಸಸಿ

ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ

ಅಂಕೋಲಾ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಸಗೋಡದಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧದ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.

22.19ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಕರಿ ಇಶಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಅವು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವು, ಗೇರು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ದಾಲಚ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಜಾಯಿ ಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 85 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಣಿಯೂರು–1 ತಳಿಯ 40 ಸಾವಿರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಸಸಿಗೆ ಶಿರಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಸ್ಯ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ಟಿ.ಎಂ.ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೆಂಗುರ್ಲಾ–77, ವೆಂಗುರ್ಲಾ–4 ತಳಿಯ 12 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಗೇರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಂಕೋಲಾ, ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಿ (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕರಿ ಇಶಾಡ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಕೇಸರ, ರತ್ನಗಿರಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ತಳಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಮಾವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗರ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು 14 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಹಣಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ