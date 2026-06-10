ಅಂಕೋಲಾ: 12ರಿಂದ ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳ ನಾಡವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ

<p>ಅಂಕೋಲಾ: ‘ಗಜಮುಖ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಡವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವು ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದೀಪಕ ಶೆಣೈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ವಿವಿಧ ಹಲಸು, ಮಾವು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಲಸು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳ ಗಿಡಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-2104969514</p>