ಕದಂಬೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ: ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ

ಅಂಕೋಲಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಕೇರಿಯ ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದಂಬೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಪುಣ್ಯಾಹವನ, ಕೌತುಕಬಂಧನ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಘೋಶಾಸ್ತ್ರ ಹವನ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಕಲಾಹವನ, ಪುಣ್ಯಾಹುತಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8:30ರ ವರೆಗೆ ಭಜನೆ, ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಕದಂಬೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ 9:30ಕ್ಕೆ ಕದಂಬೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ