ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೈವಾರ್ಪಣೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಅಂಕೋಲಾ: ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಡಗೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೈವಾರ್ಪಣೆ, ದೇವಿಯ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧೀಶ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ ಶಿಲ್ಪಿಪೂಜೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಗುರುಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ಅಘೋರ ಹೋಮ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿವೆ.</p>.<p>31ರಂದು ದ್ವಾದಶ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, ರುದ್ರಹೋಮ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯಾಗ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಆಸಿವಾಸ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಸಂಜೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧೀಶ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೊಕ್ತೆಸರ ದತ್ತಾ ಆಚಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.