ಅಂಕೋಲಾ: ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಗ್ರೆ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಬಂಡಿಹಬ್ಬ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಶನಿವಾರ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದೇವರ ಕಳಶಗಳು ಇಳಿದು ಬರುವ ದೃಶ್ಯ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಬಂಡಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರು, ಭಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಬಂಡಿಹಬ್ಬದ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈವಾಟಿ ಗಾಂವಕರರು ಹಾಗೂ ಗಾಂವಕರರು, ಕಟ್ಟಿಗೆದಾರರು, ಗುನುಗರು, ಬೀಡಗುನುಗರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ