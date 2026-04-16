ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಮರಳಿಸಲು ಮುತಾಲಿಕ್ ಒತ್ತಾಯ

ಕಾರವಾರ: ಅಂಕೋಲಾದ ಬೊಬ್ರುವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಮಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೆಂದು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಅದರ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ಕುಮಟಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 5 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ವೆ ನಂ.10ರಿಂದ 13ರ ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಮಶಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದರ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರು ತೆರಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಭಾಸ್ಕರ ನಾರ್ವೇಕರ್, ಸಂಜು ನಾಯ್ಕ ಭಾವಿಕೇರಿ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>