ಅಂಕೋಲಾ | ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್–ರಾಜಗೋಪಾಲ ಅಡಿ

<p><strong>ಅಂಕೋಲಾ</strong>: ಬದುಕು ಎನ್ನುವುದು ನೆನೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ಅವರ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಗೋಕರ್ಣದ ಅನುವಂಶೀಯ ಉಪಾಧಿವಂತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಅಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪುನೀತ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಪುನೀತ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುವುದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅವರಂತೆಯೇ ಸಾಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಟಿವೈದ್ಯ ಹನುಮಂತ ಗೌಡ, ಅಶೋಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾಯ್ಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಮಂಜಗುಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಆರ್.ತಾಂಡೇಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ, ಶೀತಲ ಆಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>