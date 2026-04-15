‘ಗುಂದಿಯವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಸಮುದಾಯದ ಕತೆ’

ಅಂಕೋಲಾ: 'ಸಾಹಿತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿಯವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಕೇರಿಕೊಪ್ಪಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಎದುರಿಸಿದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಗುಂದಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಗುಂದಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಾವೇಷ, ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸೌಜನ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟದಿರುವುದನ್ನು ವು ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಕೆರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಲಕ್ಕಿಬೇಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಿನಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕತೆಗಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿಯವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಕೇರಿಕೊಪ್ಪಗಳ ನಡುವೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಕೋಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಕತೆಗಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿಯವರ ಆತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದಿನಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ವಸ್ತ್ರದ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಶೀಲ ಆಗೇರ, ಮಹಾಂತೇಶ ರೇವಡಿ, ಶೀತಲ ಆಗೇರ, ಕ್ಷಮಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.