ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಏ.3ರಂದು

ಅಂಕೋಲಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರು ತಿಂಗಳ ಬೈಲ್ನ ಶ್ರೀಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, 5ರಂದು ಪಾರಾಯಣ, 6ರಂದು ಚಂಡಿಹೋಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಳಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹಿನಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಡುಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಲ್ಲೂರು ಮೆಡೆಕಟ್ಟೆ ನಾಗರ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳಗಿಯ ಕೊಳಗಿಬೀರಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಲ್ಲೂರು ತಿಂಗಳಬೈಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಂಗಳಬೈಲ್ನ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>