ಅಂಕೋಲಾ: 'ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ, ಬಿಆರ್ಸಿ ಪ್ರಭಾರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಯ ನಾಯಕ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ನದೀಮ ಶೇಖ, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಆರ್. ತಾಂಡೇಲ ಇದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಂದೀಶ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್, ರವೀಶ ನಿತೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಧುಕರ ನಾಯ್ಕ, ಅವನಿ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಸ್ವೀಕಾರ ಅರುಣ ನಾಯ್ಕ, ಬಶೀರ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್, ಮೌಲ್ಯ ಮಹೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೇಯಾ ಅಶೋಕ ನಾಯ್ಕ, ಅಭಿಷೇಕ ರವೀಶ ನಾಯಕ, ಸನಾ ನಾಗರಾಜ ಗಾಂವಕರ, ನೇಸರ ರಾಜೇಶ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>