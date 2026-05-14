‘ಸ್ವರ್ಣ ಯಾಗ’ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 17ರಂದು: ಸುರೇಶ ‌

ಅಂಕೋಲಾ: 'ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಲಾವೃಂದ ಇವರ ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸುಜೀತ ನಾಯ್ಕ ಹಾರವಾಡ ಅವರ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೇ 17 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಕೋಲಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವರ್ಣ ಯಾಗ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ ಅಲಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಿಂದಿನ ಗತವೈಭವ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲು ಸುಜೀತ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಈ ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಮೋದ ಮಾಳಸೇಕರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಂಡಾರಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಘು ಕಾಕರಮಠ, ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜೀತ ನಾಯ್ಕ, ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಕ, ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಜಯರಾಮ ಗೌಡ, ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>