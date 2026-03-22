ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

<p>ಅಂಕೋಲಾ: ಯುಗಾದಿ ಸಂವತ್ಸರದಂದು ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಮಠಾಕೇರಿಯ ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವೀರ ವಿಠ್ಠಲಮಠದಿಂದ ಹೊರಟ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯು, ಹಳೆಬಜಾರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ, ಕಾಕರಮಠದ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ದೇವರ ಪಲಕ್ಕಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಲಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಹರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ನೂತನ ಪಂಚಾಗವನ್ನು ವೈದಿಕರು ಪಠಣ ಹಾಗೂ ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಯುಗಾದಿಯು ಉತ್ಸವು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಮಠದ ಉಮೇಶ ಪೈ, ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರಭು, ಪ್ರೀತಂ ಕಿಣಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಶಾನಭಾಗ, ಸುಪ್ರೀತ ದೇಸಾಯಿ, ಸತೀಶ ಮಹಾಲೆ, ಉದಯ ಶೇಣ್ವಿ, ಅರುಣ ಶೇಣ್ವಿ, ನಿಶಾಂತ ಕಿಣಿ, ವಿವೇಕ ಪ್ರಭು, ದಿನೇಶ ಪ್ರಭು, ವಿವೇಕ ಕಿಣಿ, ವಿನೋದ ಕಿಣಿ, ಧನುಷ ಪೈ, ಅನಿರುದ್ದ ಪ್ರಭು, ಸಂಜು ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-20-755321007</p>