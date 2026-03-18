ಸುವಾಸಿತ ‘ಅಪ್ಪೆ’ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಶಿರಸಿ: ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಅಪ್ಪೆ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೀರಾ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಿಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯ ತಣಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅನಂತ ಅಪ್ಪೆ, ಕಂಚಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪೆ, ಮಾಳಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ, ಜೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಡದಂತೆ ಉಳಿಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 350 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗಳಿಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹300 ದರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಜೀರಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ ₹400ರಿಂದ ₹500 ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ದರವೂ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆ.ಜಿ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹350ರಿಂದ ₹450 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ.

'ಈ ಬಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆ ಸಾಲಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಹೊಳೆಯಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೂ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. - ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ, ರೈತ

ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಕೃತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಮಿಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ₹3,000ರಿಂದ ₹4,000 ವರೆಗೂ ದರ ಏರಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಲಿ ಏಟಿನ ಅನಾಹುತ

'ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಲವರು ಮಿಡಿ ಕೊಯ್ಯುವ ಸುಲಭ ದಾರಿಯಾಗಿ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನೇ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೊಂಚಲು ಮಿಡಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಸಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ