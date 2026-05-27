ಶಿರಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತ

ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಳಿಗೋಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹23,000 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹36,599 ದರವಿದ್ದರೆ, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹35,199 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹49,169 ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹49,499 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹52,989 ಹಾಗೂ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹42,066 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹46,639 ದರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳ ದರ ಅಂದಾಜು ₹1ರಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ದರ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ — ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ, ಟಿಎಂಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ