ಭೂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p>ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮೆದೆಗಂಟೆ ಭೂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಮೆದೆಗಂಟೆ ಭೂತೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪೂರ್ವಾಂಗ ವಿಧಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಹೋಮ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಗ ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧಾಕಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಿ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಖಜಾಂಚಿ ದರ್ಶನ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆರೆಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಪ್ರಭಾಕರ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಇಂದುಧರ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಸುನೀಲ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಕೆ. ಚನ್ನಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಬನವಾಸಿಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-20-962104615</p>