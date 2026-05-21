ಬನವಾಸಿ ಶಾಸನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೂರು!

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿಯ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಸೂಕ್ತ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಶಾತವಾಹನರು, ಚುಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕದಂಬ ಮನೆತನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಖನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಿವಸಿರಿ ಪುಳುಮಾವಿ ಶಾಸನಶಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣಪತಿ, ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದ ಸುಮಾರು 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ.

'ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ದಶಕವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕವಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

'ಬನವಾಸಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 1984ರಲ್ಲಿ ₹18 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರವು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾಡಲು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ.

'ಅನುದಾನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬನವಾಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹುಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಗದು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.