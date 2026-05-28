ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆಗೆ ಸಿಗದ ವಿದ್ಯುತ್

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಕೈಗಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದೂರು.</p>.<p>‘ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಜಮೀನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಹುತೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮೀನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ, ದಾಖಲೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲವೇ ಹೆಚ್ದಿದೆ’ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಗೆ ₹5,750 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p>‘ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸರಳೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-20-1071977511</p>