ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ: 10 ಸಾವಿರ ಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestUttara KannadaAghanashini River
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT