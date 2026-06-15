ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ: 10 ಸಾವಿರ ಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರ್. ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನದಿತಿರುವು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಭರಿತ ನದಿತೀರದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>ನದಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಕಪ್ಪೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಲಚರ ವಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ವನವಾಸಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿತಿರುವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಇತರರಿದ್ದರು</p>