ಶಿರಸಿ: ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ಶಿರಸಿ: ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿಗಳ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗವು, ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ, 'ಶಾಲ್ಮಲಾ, ಬೇಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನದಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಯೋಗದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಕೆನರಾ ಸಂಸದರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ ಸಮಿತಿಯು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಪಿಆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ಭೂಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು, ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಘನಾಶಿನಿ ತೀರದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾಲಕ ವಿವೇಕ ಕಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಭಗಿರಥ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯಿಮನೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗಡೀಕೈ, ಗಣಪತಿ ಕೆ. ಸೇರಿ ಹಲವು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಯೋಗವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ 
ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನ