ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictuttara kannada

ಶಿರಸಿ: ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:26 IST
ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಯೋಗವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ
ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
