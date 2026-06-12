ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಡೇರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 19 ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿದವು.</p>.<p>ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಗಾಯನ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಾವಪರವಶಗೊಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೀಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮೂಲಕ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಕಾಮತ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಧರ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತಾ ಪೈ, ನಾಗಯಕ್ಷೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-1662871806</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>