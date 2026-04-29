ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸದಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಸಮೀಪದ ಬಪ್ಪುಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ವೆಂಕಟಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊಡಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿ ತೋಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಂರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಬಾವಿಗಳು ಇದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಹೊಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ ಅವರು.

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸೈ ಭರಮಪ್ಪ ಬೆಳಗಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ