<p>ಭಟ್ಕಳ: ಶಿರಾಲಿಯ ಪೇಟೆ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಆರ್. ವಿ. ಸರಾಫ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜದವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪರೇಶ್ ಸರಾಫ್ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ ಶೇಟ್ ಶಿರಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಪಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ, ಡಾ. ಚೇತನ್ ಕಲ್ಕೂರ್, ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ, ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಇದ್ದರು. ಡಾ.ಸರಾಫ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಿತ್ರವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹2,50,000 ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಶಿರಾಲಿಯ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-490988685</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>