ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್‌ ಪೀಡಿತ‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಎಂಡೋ ಬಾಧಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಕೆಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಂಡೋ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಪರಿಕರ ವಿತರಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಯ ಹಸ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಟ್ಕಳದ ಬೆಳಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂಡೊಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರಿಗಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿಪಾತ ಯೋಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಕೊಡ್ವೆಸ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸೂರ್ಯ ಗುಂಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>