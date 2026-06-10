ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ, ಕಾರು ವಶಕ್ಕೆ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಗ್ದುಂ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೌಂಟಿನ್ ಗ್ರೌಂಡ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಹರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಬಳೆಯ ಪಿರ್ದೋಸ್ ನಗರ ನಿಬಾಸಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಶೇಖ ಮೋಹಿದ್ದೀನ್ ಶೇಖ(24) ಬಂದಿತ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 84 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-113676641</p>