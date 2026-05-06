‘ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ’

ಭಟ್ಕಳ: 'ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ, ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾದರೂ, ಜಯಿಸಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾದೇ, ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೊಳಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಳಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೌಕರನಾದವನು ದೂರು, ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕುಗ್ಗದೆ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಂಗ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜು ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಡಿಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಮಾ ಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಎಂ., ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಡಿಗ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶೋಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಣೇಶ, ರಾಜೇಶ ಮಹಾಲೆ, ಉಮೇಶ ಮುಂಡಳ್ಳಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>