ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯ ಮಾರನೆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಗರುಡನ ಪಟವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ನಡೆದವು. ಶಿಖಿ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಡೋಲಾ ಯಂತ್ರೋತ್ಸವ, ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪೋತ್ಸವ, ಅತೀವೇಗ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಗಜ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಪುಷ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ, ಸಿಂಹ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಪುಷ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 27ರ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಭಕ್ತರಿಂದ ರಥಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥವನ್ನು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಂಡದಕೇರಿ ಬಳಿ ಪಾಲಕಿ ಸಾಗುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವದಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>