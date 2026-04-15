ಅರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ

ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ

ಭಟ್ಕಳ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ₹38 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪೆನಿ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಬೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಐಆರ್ಬಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಮರ್ಪಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಗೆದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವ ಶರಾಬಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದರೆ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.

'ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳ್ಳದೆ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಏಕೆ?' ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-20-2079442017