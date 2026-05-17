‘ಮೇಳದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ’

ಭಟ್ಕಳ: 'ಮೇಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ದೂರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಲಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವದೇಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದು, ದೂರದ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಣ್ಕುಳಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಇಂಡೇನ್ ಭಟ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಬೆನಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4 ದಿನಗಳ 'ಹಲಸು ಮೇಳ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಂಜನ್ ಇಂಡೇನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಿವಾನಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹಲಸು ಮೇಳವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಲಸು ಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆನಕಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಮೇಳದ ರೂವಾರಿ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ತಂಪು ಪಾನಿಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಹಲಸಿನ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-20-1261575465</p>