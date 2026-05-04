ಭಟ್ಕಳ: 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಾಟೆ ಕಲೆ ಕಲಿತರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜನತಾ ಕೋ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಶೋಟೋಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಾಲಕರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೈಂದೂರಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಟ್ಕಳದ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕರಾಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರಾಟೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕರಾಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡದೆ, ಯೋಗ, ಭಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಶಿಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ರಾಜು ನಾಯ್ಕ, ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಿಕ ದುರ್ಗಾದಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಜಶೇಖರ ಗೌಡ, ಪ್ರವೀಣ ಇದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>