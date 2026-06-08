ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಭಟ್ಕಳ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
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