ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಭಟ್ಕಳ ಶಾಸಕ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂ.ಮೊಗೇರ, ‘ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರು ದುರಸ್ತಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಂಕಾಳ ಅವರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಮೀನುಗಾರರೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅರಿವಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಗೇರ ಬೆಳಕೆ, ಭಾಸ್ಕರ ದೈಮನೆ, ನಾರಾಯಣ ಚೊಬ್ಬಿಮನೆ, ಎಫ್.ಕೆ.ಮೊಗೇರ, ಜಟಗ ಮೊಗೇರ, ಕೇಶವ ಮೊಗೇರ, ದಾಮೋದರ ಚೊಬ್ಬಿಮನೆ, ಶ್ರೀಧರ ಮೊಗೇರ ಮುಂಡಳ್ಳಿ, ಈಶ್ವರ ಮೊಗೇರ, ಗೋಪಾಲ ಮೊಗೇರ, ರಮೇಶ ಮೊಗೇರ, ಹನುಮಂತ ಮೊಗೇರ, ಸುಬ್ರಾಯ ಮೊಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1009365991</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>