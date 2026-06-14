'ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು

<p>ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿನ ಕಟ್ಟೆ ತೆರವು ವಿವಾದ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿಭಜಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7*15 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಭಟ್ಕಳ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ ಬೆಣಂದೂರು, ‘ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲ್ಲೂ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇರುವ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಭಾಗವಾಧ್ವಜ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜನೀಯ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-20-1291104688</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>