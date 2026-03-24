ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ: ದೂರು ದಾಖಲು

ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರುಡೇಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೀಪಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಎಂಬಾತ ಪೇಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊನ್ನಾವರದ ಗುಂಡಬಾಳದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ ಎಂಬಾತ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡು ಎಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>