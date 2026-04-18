ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾಗಮ 29ರಂದು

ಭಟ್ಕಳ: ದಿ.ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾಗಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ-ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎ.26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ರಾಜೇಶ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಜ್ಞಾನ ದಾಹದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ 4 ಜುಲೈ 1935ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿರಿಸಿತು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಯಣದ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತು. ಇಂದಿಗೆ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ರಿ ಯುನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ೯೧೧೩೮೭೧೪೭೧ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಜಿಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ರಾಜೇಶ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ ಪೈ, ನಾಗೇಶ ಭಟ್, ಶ್ರೀಧರ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ರಮೇಶ ಖಾರ್ವಿ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶ್ರೀನಾಥ ಪೈ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿ.ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ರೂಪಾ ಖಾರ್ವಿ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗಣಪತಿ ಶಿರೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-20-407732163</p>