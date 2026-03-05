<p><strong>ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ):</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ಗಾಡಿಗಳ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬಂತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಕ್ಗಳ ಬಳಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮೂಡಿದ್ದು ದೈನಿಕ ಅಗತ್ಯ ಅನುಸಾರ ಖರೀದಿಸುವವರು ಬಂಕ್ ಎದುರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೋಳಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ‘ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯಾಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನವರು ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡಬಾರದು’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು’ ಎಂದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>