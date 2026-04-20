ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾದ ಜನ

<p><em>ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ</em></p>.<p>ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುತಾಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಅನಿಯಮಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಂಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರುವ ಹೈವೊಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು 110 ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 110 ಕೆವಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಎಳೆಯಲು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನವರ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಬಳೆಯಲ್ಲಿರುವ 33ಕೆವಿ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ 110 ಕೆ.ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ 110 ಕೆ.ವಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಏಕಮುಖ ತಂತಿಮಾರ್ಗ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಬಹುದು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹೆಸ್ಕಾಂನವರು ಪದೇ ಪದೇ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಪರಿತ ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾ ಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿಯ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 110 ಕೆವಿಯ ತಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಂದೂರು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-20-165523125</p>