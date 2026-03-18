ಭಟ್ಕಳ: ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ರಂಜಾನ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಎನಿಸಿರುವ ರಂಜಾನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪವಾಸ ನಿರತರಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ, ನೆರೆಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಕಳದ ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭವಾದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವವರು ಬಹುತೇಕರು ಹೋರರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

'ಭಟ್ಕಳದ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಯಾನ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಊರಿಗೆ ಮರಳಲಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಂದೊಡ್ಡಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಭಟ್ಕಳ ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂಸಾದ್ ಮೊಹತೆಶ್ಯಾಂ.

ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

'ಗೋವಾ ಮುಂಬೈ ಸೂರತ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದ ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.