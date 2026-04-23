26ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಂದರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೋನಾರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏ.26ರಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅರ್ಚನಾ ಯು. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸೋನಾರಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 35 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 9 ಐಐಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನಿಷ್ಠ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅದು 26ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಅಸೋಶಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಪೆಸರ್ ಜೋರಾ ಗೊಂಡ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ, ಇಂಡಿಯಾ ಲೊವೇಸ್ ಅಶೋಶಿಯೇಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ವಿನುತಾ ಭಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕೆದಿಲಾಯ, ಪ್ರೋ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>