ಭಟ್ಕಳ ದುರಂತ; ಮಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಗೋಕರ್ಣ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಟ್ಕಳದ ಶಾರದಾಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಆರಿಸಲು ಹೋಗಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಗಂಗಾವಳಿ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘೋರ ದುರಂತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತುಕಾರಾಮ ಲೋಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಜಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ, ಚಂದ್ರು ಎಚ್. ನಾಯ್ಕ, ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಹಿರಿಯರಾದ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ಬು ನಾಯ್ಕ, ನಾರಾಯಣ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಮಾದೇವ ಹೊಲಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ, ರಾಘು ನಾಯ್ಕ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>