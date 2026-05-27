ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ

ಭಟ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ವೆಕೊಡಿಯ ಕಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗಿಡಾದ 11 ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ನೋಡುತ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಹಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯೊನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಶಾರದಹೊಳೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ, ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಎನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗೌರೀಶ ನಾಯ್ಕ, ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಶಾರದಹೊಳೆ, ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>