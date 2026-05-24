ಇಬ್ಬರು ಗಡೀಪಾರು

ಭಟ್ಕಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಶೇಖರ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳದ ಕೋಣಾರ ಕೆರೆಹಿತ್ಲುವಿನ ಮಿಥುನ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಡೀಪಾರು ಆದೇಶದಂತೆ ಶೇಖರ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಡೀಪಾರು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-20-73456514</p>