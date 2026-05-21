‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ’

<p>ಭಟ್ಕಳ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿರೋಗಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪತಂತಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಭವರಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಗುರೂಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಕುಳಿಯ ನಾಗಮಾಸ್ತಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾರಿ ಸತೀಶ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯೋಗಾಸಕ್ತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಯೋಗ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋವಿಂದ ಗುರೂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳದ ಯೋಗು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೇವಾಡಿಗ, ಪತಂಜಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಭಾರಿ ದುರ್ಗಾದಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಪತಂಜಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಘುರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಗೋಕರ್ಣ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೌಡ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಭಟ್ಕಳ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿ ಲತಾ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p>88 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-20-745407375</p>