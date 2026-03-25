ಬುಧವಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೇ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ: ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದ ಸೌದೆ ಒಲೆ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:16 IST
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸದ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನವರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಿನಿಸುಗಳ ದರವನ್ನೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ಯಾಮ ಬಸ್ರೂರು ಖಾರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
