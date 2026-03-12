<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪರಿಣಾಮ ಉಪಹಾರಗೃಹಗಳಲ್ಲಿನ ತಿನಿಸು ಪಟ್ಟಿ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ!</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನೂರಾರು ವೈವಿಧ್ಯದ ತಿನಿಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿನಿಸು ಪಟ್ಟಿ (ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್) ಕಿರಿದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತಿನಿಸುಗಳು, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರ 1,800ರಿಂದ 1,950ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೇಳಿದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ₹,2400 ನೀಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ವೊಂದರ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ನಾಗರಾಜ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಆಗದು ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೇತ್ರಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಲು ಸಾಲು ಮದುವೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುನೀಲ ರಾಯ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಶ್ಯಾಮ ಬಸ್ರೂರ ಕಾರವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote> ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸುನೀಲ ಸೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ</span></div>. <p><strong>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ತರಾತುರಿ</strong> </p><p>ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಜನರು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ 24 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ‘ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>