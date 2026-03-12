ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ತಿನಿಸು ಪಟ್ಟಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ಯಾಮ ಬಸ್ರೂರ ಕಾರವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ
ಸುನೀಲ ಸೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ
LPG

