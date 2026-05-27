ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಶ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಧೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ 22 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರಠಾಣೆ ಪೋಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಪಾಸಣೆ ನಂತರ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಸ್ತಗಿ ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟೇಲ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಮಶಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು, ಬದುವಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕ್ಷಿರಾಸಾಗರ, ಶ್ರೀನಾಥ ಪಾಸಲ್ಕರ ಇವರುಗಳು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಗೋವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಮೀನ ಅತ್ತಾರ,ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ, ಹಳಿಯಾಳದ ಸಿಪಿಐ ಜಯಪಾಲ್ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>