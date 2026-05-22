‘ಬಕ್ರೀದ್: ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ’

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಮದರಖಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶಾಂತಿಪಾಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾಣಿವಧೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಅಂಬಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಸ್ವರ ಸೌದಗಾರ, ಇಮ್ಮಿಯಾಜ್ ಶೇಖ, ರಫೀಕ್ ಹುದ್ದಾರ, ದಾದಾಪೀರ್ ನದೀಮುಲ್ಲಾ ,ಜಿಲಾನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಿಗೇರ, ಫಿರೋಜ್ ಫಿರ್ಜಾದೆ, ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಸುದೇವ ಪ್ರಭು, ಬದವಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರು ಮಾಳಿ, ಗೀತಾ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ ಹಲವಾಯಿ, ಸರಸ್ವತಿ ರಜಪೂತ, ಎಸ್ಐಗಳಾದ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಾನಂದ ನಾವದಗಿ, ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-20-362125492</p>