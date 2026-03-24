ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಜಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಧೀರ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 140 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಗವಾಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಗುಜ್ಜರ, ಪ್ರಕಾಶ ಗೋಣಿ, ಶ್ರೀನಾಥ ಮಿರಾಶಿ,ಮಹಾವೀರ ಟೋಪ್ಪನ್ನವರ, ಪ್ರಭು ಹೊರಟುಗಿ, ಸುಮಿತ ಜೈನ, ಪ್ರತಾಪ್ ರಜಪೂತ ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-20-1084058241