ದಾಂಡೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧ: ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಬಂಗೂರ

ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಬಂಗೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ₹53 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸದಾ ಮುಂದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಲಿಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ ಹಲವಾಯಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ನಾಯರ, ದಾಂಡೇಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶಿತೋಷಕುಮಾರ ರೈ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಶೇಖರ ಹಂಚಿನಾಳಮಠ, ಎಸ್.ಪಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಮದರಕಂಡಿ, ಶಶಿದೇವಿ ಬಂಗೂರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಬಂಗೂರ, ಆರ್ಯನ್ ಬಂಗೂರ, ಶ್ರೀವಸ್ತ್ರ ಬಂಗೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲಾಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಗತಿ ಮಂಡಳ, ದಾಂಡೇಲಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೆಶೆನ್,ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇವರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಾಂವಕರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆರ್.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂದೇಶ ಜೈನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೆ.ಆರ್. ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-20-1031063194