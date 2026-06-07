ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ಭೀಮಧ್ವನಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ಭೀಮಧ್ವನಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನಿತಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಪೋಷಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಮಾಳಕರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಾವಲ್ ಸಾಬ್ ಬಾಬಣ್ಣವರ, ಲೋಹಿತ, ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಗೋಸಾವಿ, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬಿಜಾಪುರಿ, ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ ಬೈಲೂರ್, ಪೂಜಾ ಮಾಳಕರಿ, ಕವಿತಾ ಸೊರಬ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-931773892</p>